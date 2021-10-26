Жильцы поселились у родственников
Вечером 25 октября в посёлке Селенгинске Кабанского района Бурятии загорелся жилой двухквартирный дом. На момент прибытия пожарных горела веранда одной из квартир. Была угроза распространения огня по основным конструкциям дома.
В течение 10 минут работало звено газодымозащитной службы пожарной части регионального отделения Всероссийское добровольного пожарного общества. К ликвидации последствий возгорания также были привлечены огнеборцы 2-го Кабанского отряда государственной пожарной службы Бурятии.
В результате пожара сгорела дощатая веранда, в квартире закопчены стены. Уничтожения дома не допущено. Пожар, вероятно, произошёл из-за причин, связанных с нарушением правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
Жильцы разместились у родственников, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
Пожар оставил жителей Бурятии без дома
Происшествия, Фото:
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