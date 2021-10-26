Пожар оставил жителей Бурятии без дома

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Жильцы поселились у родственников



Вечером 25 октября в посёлке Селенгинске Кабанского района Бурятии загорелся жилой двухквартирный дом. На момент прибытия пожарных горела веранда одной из квартир. Была угроза распространения огня по основным конструкциям дома.



В течение 10 минут работало звено газодымозащитной службы пожарной части регионального отделения Всероссийское добровольного пожарного общества. К ликвидации последствий возгорания также были привлечены огнеборцы 2-го Кабанского отряда государственной пожарной службы Бурятии.



В результате пожара сгорела дощатая веранда, в квартире закопчены стены. Уничтожения дома не допущено. Пожар, вероятно, произошёл из-за причин, связанных с нарушением правил устройства и эксплуатации электрооборудования.



Жильцы разместились у родственников, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.

