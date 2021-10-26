Пожар случился ночью
В ночь с 23 на 24 октября в ДНТ «Булаг» в Тарбагатайском районе Бурятии произошёл пожар. По прибытию добровольцев ДПК «Николаевский» горел дом с пристроенным гаражом.
По данным 21-го Баунтовского отряда государственной пожарной службы Бурятии, пожар тушили около трёх часов. Общая площадь пожара составила 146 квадратных метров: сгорел дом 9х10 щитовой, к дому пристроенный гараж каркасного типа, внутри гаража сгорела машина, брусовая баня.
Причиной пожара, предположительно, послужило замыкание электропроводки на вводе в электрощиток расположенного на внешней стороне гаража, сообщает 21-й Баунтовский отряд государственной пожарной службы Бурятии.
В Бурятии сгорел дом, гараж, баня и машина
Происшествия, Фото:
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