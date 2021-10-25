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Забайкалец угнал иномарку со стоянки у гостиницы

Забайкалец угнал иномарку со стоянки у гостиницы
Происшествия,  Фото:pexels.com
Угонщику грозит до пяти лет колонии

В городе Могоче Забайкальского края в полицию обратился 62-летний местный житель и сообщил об угоне принадлежавшего ему автомобиля «Хонда Фит». Полицейские установили, что автомобиль находился на стоянке, расположенной на территории гостиницы. На утро потерпевший обнаружил пропажу иномарки.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 29-летний местный житель. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за угон. Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Автомобиль изъяли и вернули потерпевшему, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю. 
Забайкальский край угон

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