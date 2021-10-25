В Ангарске из горящей пятиэтажки эвакуировались 40 человек

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Произошёл пожар в одной из квартир



В субботу, 23 октября, в третьем часу ночи произошёл пожар в жилом пятиэтажном доме в 12-м микрорайоне города Ангарска. К месту были направлены две автоцистерны, автолестница, штабной автомобиль, 14 человек личного состава.



На момент прибытия пожарных подразделений из окна первого этажа шёл дым. Самостоятельно из соседних квартир эвакуировались сорок человек. При помощи спасательных устройств звеньями газодымозащитной службы были спасены 10 жильцов.



Пожар действовал в одной из квартир на площади четыре квадратных метра. Огонь повредил домашние вещи, квартира закоптилась по всей площади. В течение трёх минут открытое горение было ликвидировано.



Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки. Виновное лицо, ущерб – устанавливаются, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

