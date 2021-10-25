В Улан-Удэ из-за тройного ДТП простаивали трамваи

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

ДТП случилось на Мелькомбинате



Накануне, 24 октября, в 15:05 в районе остановки рынок «Крестьянский» в Улан-Удэ произошло тройное ДТП. Здесь столкнулись автомобили Kia, Nissan, марка третьей машины не известна.



В этой связи было закрыто движение трамваев маршрутов № 4 в обе стороны. В 15:49 движение трамваев восстановлено.



Время простоя составило 44 минуты, сообщается в оперативной сводке по городу.

