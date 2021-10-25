ДТП случилось на Мелькомбинате
Накануне, 24 октября, в 15:05 в районе остановки рынок «Крестьянский» в Улан-Удэ произошло тройное ДТП. Здесь столкнулись автомобили Kia, Nissan, марка третьей машины не известна.
В этой связи было закрыто движение трамваев маршрутов № 4 в обе стороны. В 15:49 движение трамваев восстановлено.
Время простоя составило 44 минуты, сообщается в оперативной сводке по городу.
В Улан-Удэ из-за тройного ДТП простаивали трамваи
Происшествия, Фото:
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