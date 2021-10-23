В Бурятии неосторожное обращение с огнём привело к пожару

Огонь потушили за 10 минут



22 октября загорелся забор и сарай в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии. На момент прибытия пожарных горели отдельно стоящая надворная постройка, деревянное ограждение, а также трава, росшая возле участка.



К ликвидации пожара были привлечены огнеборцы 3-го Тарбагатайского отряда государственной пожарной службы Бурятии и пожарно-спасательная часть №8 ГУ МЧС России по республике. На ликвидацию открытого горения потребовалось 10 минут.



В результате пожара огнём уничтожен дощатый сарай, повреждён забор, сгорело 500 квадратных метров травы.



Причиной пожара, вероятно, послужило неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц: огонь с горящей травы возле участка перешёл на ограждение и постройку. Угрозы населённому пункту и жилым домам не было, отметили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

