Огонь потушили за 10 минут
22 октября загорелся забор и сарай в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии. На момент прибытия пожарных горели отдельно стоящая надворная постройка, деревянное ограждение, а также трава, росшая возле участка.
К ликвидации пожара были привлечены огнеборцы 3-го Тарбагатайского отряда государственной пожарной службы Бурятии и пожарно-спасательная часть №8 ГУ МЧС России по республике. На ликвидацию открытого горения потребовалось 10 минут.
В результате пожара огнём уничтожен дощатый сарай, повреждён забор, сгорело 500 квадратных метров травы.
Причиной пожара, вероятно, послужило неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц: огонь с горящей травы возле участка перешёл на ограждение и постройку. Угрозы населённому пункту и жилым домам не было, отметили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии неосторожное обращение с огнём привело к пожару
Происшествия, Фото:
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