В селе в Бурятии сгорел сеновал

Огнём уничтожено 45 центнеров сена



Вчера в селе Шимки Тункинского района Бурятии загорелся сеновал. На момент прибытия пожарных горело строение и находящиеся в нём кормовые заготовки.



На ликвидацию открытого горения потребовалось около часа.



В результате пожара уничтожен сеновал на площади 80 квадратных метров, и 45 центнеров сена. Причиной пожара, вероятно, послужил поджог, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

