Огнём уничтожено 45 центнеров сена
Вчера в селе Шимки Тункинского района Бурятии загорелся сеновал. На момент прибытия пожарных горело строение и находящиеся в нём кормовые заготовки.
На ликвидацию открытого горения потребовалось около часа.
В результате пожара уничтожен сеновал на площади 80 квадратных метров, и 45 центнеров сена. Причиной пожара, вероятно, послужил поджог, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В селе в Бурятии сгорел сеновал
Происшествия, Фото:
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