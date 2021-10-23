С начала года в Иркутской области в ДТП погибли 225 человек

Происшествия, Фото: из архива

Более двух тысяч участников автоаварий получили травмы



По данным статистики, за 9 месяцев 2021 года в Иркутской области зарегистрировано 1743 дорожно-транспортных происшествия, в которых 225 человек погибли и 2177 получили травмы.



Благодаря социальным сетям, становятся активнее и граждане, фиксирующие правонарушения, по этим сообщениям проводятся проверки, к нарушителям применяются меры административного воздействия.



Эту информацию сообщил руководитель отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД ГУ МВД Александр Васянкин в ходе работы круглого стола по актуальным вопросам дорожной безопасности, сообщает УГИБДД по Иркутской области .

