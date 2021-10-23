Более двух тысяч участников автоаварий получили травмы
По данным статистики, за 9 месяцев 2021 года в Иркутской области зарегистрировано 1743 дорожно-транспортных происшествия, в которых 225 человек погибли и 2177 получили травмы.
Благодаря социальным сетям, становятся активнее и граждане, фиксирующие правонарушения, по этим сообщениям проводятся проверки, к нарушителям применяются меры административного воздействия.
Эту информацию сообщил руководитель отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД ГУ МВД Александр Васянкин в ходе работы круглого стола по актуальным вопросам дорожной безопасности, сообщает УГИБДД по Иркутской области .
С начала года в Иркутской области в ДТП погибли 225 человек
Происшествия, Фото:
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