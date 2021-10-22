В Иркутской области на пожаре погиб мужчина

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области, из архива

Возможно, он был пьян и не смог эвакуироваться



21 октября в девятом часу утра в пожарно-спасательную службу Зиминского района Иркутской области поступило сообщение о пожаре в частном доме в селе Перевоз на улице Северная. На момент прибытия подразделений внутри дома наблюдалось плотное задымление.



В ходе разведки пожарные в составе звена газодымозащитной службы обнаружили в кухне на полу погибшего хозяина квартиры – 60-летнего мужчину. В кухне тлело деревянное покрытие пола рядом с холодильником.



- В настоящее время по факту пожара проводится доследственная проверка. Установлено, что мужчина проживал один, при этом часто употреблял спиртное. Опрос свидетелей показал, что и в день гибели он находился в состоянии алкогольного опьянения. Возможно, данное обстоятельство могло помешать человеку оценить создавшуюся для жизни угрозу и своевременно эвакуироваться из задымлённого помещения, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.



Всего с начала года в Иркутской области зарегистрировано 4990 пожаров, на пожарах погибли 128 человек, 154 человека получили травмы. 711 человек были спасены на пожарах.

