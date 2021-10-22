 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 октября

21 октября

Популярное

В Иркутской области на пожаре погиб мужчина

В Иркутской области на пожаре погиб мужчина
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области, из архива
Возможно, он был пьян и не смог эвакуироваться

21 октября в девятом часу утра в пожарно-спасательную службу Зиминского района Иркутской области поступило сообщение о пожаре в частном доме в селе Перевоз на улице Северная. На момент прибытия подразделений внутри дома наблюдалось плотное задымление.

В ходе разведки пожарные в составе звена газодымозащитной службы обнаружили в кухне на полу погибшего хозяина квартиры – 60-летнего мужчину. В кухне тлело деревянное покрытие пола рядом с холодильником.

- В настоящее время по факту пожара проводится доследственная проверка. Установлено, что мужчина проживал один, при этом часто употреблял спиртное. Опрос свидетелей показал, что и в день гибели он находился в состоянии алкогольного опьянения. Возможно, данное обстоятельство могло помешать человеку оценить создавшуюся для жизни угрозу и своевременно эвакуироваться из задымлённого помещения, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Всего с начала года в Иркутской области зарегистрировано 4990 пожаров, на пожарах погибли 128 человек, 154 человека получили травмы. 711 человек были спасены на пожарах.
Иркутская область

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области на пожаре погиб мужчина
В Иркутской области на пожаре погиб мужчина
Происшествия, 22.10.2021
Возможно, он был пьян и не смог эвакуироваться 
Следователи проводят проверку по факту гибели пропавших жителей Бурятии
Следователи проводят проверку по факту гибели пропавших жителей Бурятии
Происшествия, 22.10.2021
Вероятно, машина сельчан сорвалась с обрывистого берега в реку
Житель Бурятии украл баннер магазина электроники
Житель Бурятии украл баннер магазина электроники
Происшествия, 22.10.2021
Мужчина хотел его использовать в хозяйстве
Двух пропавших жителей Бурятии нашли мёртвыми
Двух пропавших жителей Бурятии нашли мёртвыми
Происшествия, 22.10.2021
Мужчина и женщина отправились на поиски скота и исчезли
В Бурятии сгорела бесхозная баня
В Бурятии сгорела бесхозная баня
Происшествия, 22.10.2021
Пламя потушили за 20 минут 
В пригороде Улан-Удэ подожгли дом
В пригороде Улан-Удэ подожгли дом
Происшествия, 22.10.2021
Дом и пристрой выгорели изнутри
В Забайкалье утонули два мальчика
В Забайкалье утонули два мальчика
Происшествия, 22.10.2021
Дети катались по тонкому льду водоёма
В Улан-Удэ при пожаре пострадала женщина
В Улан-Удэ при пожаре пострадала женщина
Происшествия, 21.10.2021
Горожанка получила травмы при эвакуации
В Забайкалье произошло два пожара из-за сигарет
В Забайкалье произошло два пожара из-за сигарет
Происшествия, 21.10.2021
Окурки на балконы сбросили с верхних этажей 
В Усть-Илимске горел автосервис
В Усть-Илимске горел автосервис
Происшествия, 21.10.2021
После полуночи открытый огонь был потушен, а к утру последствия пожара ликвидированы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^