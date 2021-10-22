Возможно, он был пьян и не смог эвакуироваться
21 октября в девятом часу утра в пожарно-спасательную службу Зиминского района Иркутской области поступило сообщение о пожаре в частном доме в селе Перевоз на улице Северная. На момент прибытия подразделений внутри дома наблюдалось плотное задымление.
В ходе разведки пожарные в составе звена газодымозащитной службы обнаружили в кухне на полу погибшего хозяина квартиры – 60-летнего мужчину. В кухне тлело деревянное покрытие пола рядом с холодильником.
- В настоящее время по факту пожара проводится доследственная проверка. Установлено, что мужчина проживал один, при этом часто употреблял спиртное. Опрос свидетелей показал, что и в день гибели он находился в состоянии алкогольного опьянения. Возможно, данное обстоятельство могло помешать человеку оценить создавшуюся для жизни угрозу и своевременно эвакуироваться из задымлённого помещения, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
Всего с начала года в Иркутской области зарегистрировано 4990 пожаров, на пожарах погибли 128 человек, 154 человека получили травмы. 711 человек были спасены на пожарах.
В Иркутской области на пожаре погиб мужчина
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Возможно, он был пьян и не смог эвакуироваться
Вероятно, машина сельчан сорвалась с обрывистого берега в реку
Мужчина хотел его использовать в хозяйстве
Мужчина и женщина отправились на поиски скота и исчезли
Сосед увидел дым и бросился на помощь
Ущерб составил 1,5 млн рублей
Пламя потушили за 20 минут
Дом и пристрой выгорели изнутри
Проезду мешало перекрытие дороги
Дети катались по тонкому льду водоёма
На помощь пришли росгвардейцы
Люди, к счастью, не пострадали
Горожанка получила травмы при эвакуации
Окурки на балконы сбросили с верхних этажей
После полуночи открытый огонь был потушен, а к утру последствия пожара ликвидированы