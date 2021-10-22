Житель Бурятии украл баннер магазина электроники

Мужчина хотел его использовать в хозяйстве



Автопатруль вневедомственной охраны Росгвардии в центре села Кырен Тункинского района Бурятии задержал мужчину.



Утром работники магазина электроники обнаружили, что у них пропал уличный баннер стоимостью более девяти тысяч рублей, и обратились в полицию. По камерам видеонаблюдения были установлены приметы подозреваемого в краже.



Получив приметы, сотрудники вневедомственной охраны направились на патрулирование территории посёлка. Возле одного из домов росгвардейцы заметили мужчину с признаками алкогольного опьянения. При установлении личности сотрудники сверились с ориентировкой, под приметы которой подходил мужчина.



Задержанного 45-летнего местного жителя доставили в отдел полиции.



Накануне поздно вечером задержанный ножом срезал шнуры баннера, снял его и унёс домой для использования в хозяйстве. Украденный баннер, размером 2,75 м х 3 м, был обнаружен дома у сельчанина и изъят для возвращения владельцу.



Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.



