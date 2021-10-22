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Житель Иркутской области спас на пожаре женщину с ребёнком

Житель Иркутской области спас на пожаре женщину с ребёнком
Происшествия,  Фото:irk38mchs
Сосед увидел дым и бросился на помощь

Днём 21 октября в частном двухквартирном доме в посёлке Сосновый Братского района Иркутской области произошёл пожар.

На момент прибытия пожарных одна из квартир была заполнена дымом. До прибытия пожарных подразделений из горевшей квартиры очевидец спас женщину и её 10-месячного ребёнка. Героем оказался проживающий напротив сосед. Он вышел в обед из дома во двор за дровами и увидел, что из-под кровли дома напротив идёт дым.

Подбежав к горящему дому, он попытался открыть входную дверь, которая была заперта изнутри. Сильными рывками мужчина взломал дверь и обнаружил, что входной проём полностью охвачен огнём. Мужчина сбегал за ведром воды, сбил пламя и сквозь плотное задымление прополз в дом.

Услышав плач ребёнка в одной из комнат, он пробрался туда на ощупь и нашёл малыша, лежащего на диване рядом с матерью. Мужчина по очереди вынес малыша и его маму из горящего дома, рискуя собственной жизнью.

Пожар был ликвидирован в считанные минуты. Таким образом, 35-летний мужчина спас людей и их дом, своевременно вызвав пожарных, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области. 
Иркутская область

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