Пламя потушили за 20 минут
21 октября в посёлке Селенгинске Кабанского района Бурятии произошло загорание бесхозной бани. На момент прибытия пожарных строение было охвачено огнём.
На ликвидацию открытого горения потребовалось 20 минут. В результате пожара баня уничтожена огнём на площади 8 кв. м.
Предположительно, причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей неустановленным лицом, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера произошёл пожар в Иволгинском районе. Здесь горел дом с пристроем.
В Бурятии сгорела бесхозная баня
Происшествия, Фото:
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