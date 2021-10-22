В Бурятии сгорела бесхозная баня

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Пламя потушили за 20 минут



21 октября в посёлке Селенгинске Кабанского района Бурятии произошло загорание бесхозной бани. На момент прибытия пожарных строение было охвачено огнём.



На ликвидацию открытого горения потребовалось 20 минут. В результате пожара баня уничтожена огнём на площади 8 кв. м.



Предположительно, причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей неустановленным лицом, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.



Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера произошёл пожар в Иволгинском районе. Здесь горел дом с пристроем.

