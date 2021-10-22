В Иркутской области пожарные с трудом подобрались к горящему дому

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Проезду мешало перекрытие дороги



Около трёх часов ночи в микрорайоне Европейский Ангарского городского округа загорелся частный дом. По указанному адресу были направлены расчёты двух пожарно-спасательных частей города. Расстояние до ближайшего подразделения – 3,5 километра, однако дорога к месту пожара заняла больше 15 минут.



Пожарным пришлось немало потрудиться, вручную поднимая металлическую балку, установленную для ограничения проезда грузовых автомобилей. В результате задержки пожарной техники огонь распространился на ближайшие постройки. По счастливой случайности, жильцы успели выйти из горящего дома и не получили травм.



- Задача пожарно-спасательных подразделений – прибыть в самый короткий срок на место пожара, поскольку, без преувеличения, каждая секунда на счету, когда речь идёт о спасении людей. Зачастую огнеборцам удаётся вынести из задымлённого помещения человека, уже получившего отравление угарным газом. В таком случае промедление может стоить ему жизни. В этом пожаре никто из людей не пострадал. Однако материальный ущерб гораздо выше, чем мог быть, если бы пожарные могли беспрепятственно проехать к месту пожара. Один из проездов был перекрыт бетонными блоками, другой оснащён ограничителем высоты проезда, - сказал временно исполняющий обязанности начальника пожарно-спасательного отряда полковник внутренней службы Виталий Переляев.



На момент прибытия первого подразделения кровля дома горела по всей площади, гараж был полностью в огне. Дом самостоятельно покинули четыре человека. Из гаража удалось эвакуировать один легковой автомобиль.



В 3:50 открытый огонь был потушен, в 6:19 ликвидированы последствия пожара. В результате гараж и грузовой автомобиль полностью уничтожены огнём, кровля дома повреждена на площади 100 квадратных метров, частично повреждён легковой автомобиль, повреждена обшивка соседнего дома. Общая площадь пожара составила 147 квадратных метров.



По информации дознавателей МЧС России, причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки.



- В связи с данным обстоятельством, руководству всех пожарно-спасательных гарнизонов поручено проинструктировать местные администрации, управляющие компании, собственников садоводств и коттеджных посёлков о недопустимости установки шлагбаумов, рамок, сдвижных ворот определённых конструкций, мешающих въезду пожарной техники, а также различных предметов. Ограничители въезда на территорию обеспечивают комфорт жильцов, однако становятся большой проблемой, когда пожарным приходится терять драгоценные секунды для проезда к горящим домам, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

