Люди, к счастью, не пострадали
Сегодня около 6:00 часов в Качугском районе Иркутской области на 218 километре автодороги «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово» вблизи деревни Литвинова водитель автомобиля «Шкода Рапид» сбил лошадь, которая выбежала на дорогу с обочины. Авария произошла в тёмное время суток в условиях тумана.
В результате столкновения животное погибло на месте. Водитель и пассажир иномарки не пострадали.
- Сотрудники полиции напоминают, что перегон домашнего скота, в том числе и лошадей, должен осуществляться в светлое время суток и как можно ближе к правому краю дороги, кроме этого запрещено оставлять животных без присмотра, - сообщили в УГИБДД по Иркутской области.
Во избежание дорожно-транспортных происшествий в условиях тумана и недостаточной видимости необходимо строго соблюдать скоростной режим.
В Иркутской области водитель «Шкоды» насмерть сбил лошадь
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Горожанка получила травмы при эвакуации
Окурки на балконы сбросили с верхних этажей
После полуночи открытый огонь был потушен, а к утру последствия пожара ликвидированы
Автомобилист не был пристёгнут ремнём безопасности
Мужчины вышли на пятисантиметровый лёд
Пожар произошёл ночью
Решается вопрос о постановке юноши на учёт
Ребёнка с травмами госпитализировали в больницу
Шквалистый ветер обрушился на регион весной
Мужчина выпускал агрессивных собак на выгул без поводков и намордников
Женщину отправили в колонию
Мужчина ушёл в лес в середине сентября
Лодка с двумя мужчина перевернулась в начале прошлой недели
Владелец машины был на заработках
Горел двухэтажный жилой дом и пристроенные к нему котельная, гостевой дом