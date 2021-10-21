В Иркутской области водитель «Шкоды» насмерть сбил лошадь

Люди, к счастью, не пострадали



Сегодня около 6:00 часов в Качугском районе Иркутской области на 218 километре автодороги «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово» вблизи деревни Литвинова водитель автомобиля «Шкода Рапид» сбил лошадь, которая выбежала на дорогу с обочины. Авария произошла в тёмное время суток в условиях тумана.



В результате столкновения животное погибло на месте. Водитель и пассажир иномарки не пострадали.



- Сотрудники полиции напоминают, что перегон домашнего скота, в том числе и лошадей, должен осуществляться в светлое время суток и как можно ближе к правому краю дороги, кроме этого запрещено оставлять животных без присмотра, - сообщили в УГИБДД по Иркутской области.



Во избежание дорожно-транспортных происшествий в условиях тумана и недостаточной видимости необходимо строго соблюдать скоростной режим.

