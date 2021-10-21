Окурки на балконы сбросили с верхних этажей
20 октября в Забайкальском крае произошло два пожара, причиной которых стали непотушенные сигареты, выброшенные с верхних этажей.
В 12:48 на пульт пожарной охраны поступил сигнал об автоматическом вызове №2 в общежитии профессионального училища №3 города Хилок. На место вызова были направлены пожарные расчёты в составе 22-х человек и 8-ми единиц техники. По прибытию пожарные обнаружили на балконе четвёртого этажа тлеющий матрас. Возгорание было ликвидировано до приезда пожарных.
Аналогичный пожар произошёл в Чите. В 15:39 поступил сигнал о возгорании на балконе пятиэтажного жилого дома. Квартира была заперта, людей внутри не было. Сотрудники пожарно-спасательной части № 4 с помощью трёхколенной лестницы поднялись на балкон. Как выяснилось, горел мусор. Пожар был успешно ликвидирован. Всего на тушение привлекались 8 человек и 3 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Забайкальскому краю.
В Забайкалье произошло два пожара из-за сигарет
Происшествия, Фото:
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