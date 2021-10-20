В Забайкалье восстанавливают пострадавшие от ветра объекты

Шквалистый ветер обрушился на регион весной



В Забайкальском крае из 139 объектов, которые пострадали в результате шквального ветра, 132 полностью отремонтированы. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Сергей Гордеев.



- Семь объектов, средства на ремонт которых выделены из дополнительного финансирования, сегодня находятся в работе. Это три объекта ЖКХ, три объекта образования и один объект социальной сферы. Все они находятся в разной степени готовности. Рисков неисполнения работ нет, - сказал вице-премьер.



Общая сумма ущерба составила порядка 88 миллионов рублей.



В Забайкалье восстанавливают объекты, пострадавшие в результате шквального ветра 14-15 марта, сообщили в пресс-службе краевого правительства.



