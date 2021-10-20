Шквалистый ветер обрушился на регион весной
В Забайкальском крае из 139 объектов, которые пострадали в результате шквального ветра, 132 полностью отремонтированы. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Сергей Гордеев.
- Семь объектов, средства на ремонт которых выделены из дополнительного финансирования, сегодня находятся в работе. Это три объекта ЖКХ, три объекта образования и один объект социальной сферы. Все они находятся в разной степени готовности. Рисков неисполнения работ нет, - сказал вице-премьер.
Общая сумма ущерба составила порядка 88 миллионов рублей.
В Забайкалье восстанавливают объекты, пострадавшие в результате шквального ветра 14-15 марта, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
В Забайкалье восстанавливают пострадавшие от ветра объекты
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Шквалистый ветер обрушился на регион весной
Мужчина выпускал агрессивных собак на выгул без поводков и намордников
Женщину отправили в колонию
Мужчина ушёл в лес в середине сентября
Лодка с двумя мужчина перевернулась в начале прошлой недели
Владелец машины был на заработках
Горел двухэтажный жилой дом и пристроенные к нему котельная, гостевой дом
Общая стоимость золотых украшений составляет 36 тысяч рублей
Мужчина удирал от погони
Находка временно помещена в местный краеведческий музей
Сотрудники ГИБДД ищут свидетелей этого дорожного происшествия
Пострадала светофорная стойка в 47 квартале
Мужчину поместили в ИВС
На момент происшествия в доме находилась семья из шести человек
Женщина приобрела автомобиль за пару недель до происшествия