Читинец обменял украденную «Тойоту» родственника на другое авто

Владелец машины был на заработках



В полицию поступило сообщение о пропаже автомобиля «Тойота Хайс», хранящегося во дворе частного дома в селе Ононского района Забайкальского края.



Полицейские установили, что потерпевший уезжал на заработки и автомобиль длительное время не использовался. Вернувшись домой, забайкалец пытался самостоятельно разыскать иномарку, после чего обратился в полицию.



Вскоре стражи прядка установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый родственник потерпевшего. Выяснилось, что он проник на территорию домовладения и угнал незапертую машину. На ней подозреваемый уехал в Читу и обменял её на другую машину.



В отношении 36-летнего читинца возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Полицейские установили место нахождения украденной «Тойоты» и вернули её потерпевшему, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

