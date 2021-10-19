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Читинец обменял украденную «Тойоту» родственника на другое авто

Читинец обменял украденную «Тойоту» родственника на другое авто
Происшествия,  Фото:pexels.com
Владелец машины был на заработках

В полицию поступило сообщение о пропаже автомобиля «Тойота Хайс», хранящегося во дворе частного дома в селе Ононского района Забайкальского края.

Полицейские установили, что потерпевший уезжал на заработки и автомобиль длительное время не использовался. Вернувшись домой, забайкалец пытался самостоятельно разыскать иномарку, после чего обратился в полицию.

Вскоре стражи прядка установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый родственник потерпевшего. Выяснилось, что он проник на территорию домовладения и угнал незапертую машину. На ней подозреваемый уехал в Читу и обменял её на другую машину.

В отношении 36-летнего читинца возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Полицейские установили место нахождения украденной «Тойоты» и вернули её потерпевшему, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю. 
Забайкальский край кража

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