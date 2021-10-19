В Иркутской области пьяный водитель устроил ДТП, в котором пострадал его сын



Транспортное средство помещено на специализированную стоянку. За перевозку несовершеннолетнего пассажира без детского удерживающего устройства отцу выписан штраф в размере трёх тысяч рублей.







Сегодня ночью сотрудники ГИБДД во время несения службы в посёлке Усть-Ордынский Иркутской области попытались остановить автомобиль «Honda Stream». Но водитель проигнорировал требование дорожных полицейских и попытался скрыться. В ходе погони нарушитель не справился с управлением и врезался в забор.В результате ДТП получил травмы трёхлетний пассажир, который перевозился в салоне транспортного средства без детского удерживающего устройства. Ребёнку потребовалась медицинская помощь.Сотрудники полиции установили, что транспортным средством управлял 26-летний местный житель. Проведённая процедура освидетельствования показала, что его результат более чем в четыре раза превысил допустимую норму паров спирта в выдыхаемом воздухе.Полицейские выяснили, что молодой человек в 2019 и 2020 привлекался к административной и уголовной ответственностям за езду в нетрезвом виде, общий срок лишения права управления транспортными средствами составил 42 месяца. Кроме того, по данным фактам ему назначались наказания в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и 300 часов обязательных работ.В настоящее время правоохранители проводят проверку наличия по ст. 264.1 УК РФ «Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения».