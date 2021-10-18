Читинец украл у знакомой деньги из сумки

Мужчину поместили в ИВС



Жительница Читы обратилась в полицию с сообщением о краже более пяти тысяч рублей. Стражи порядка установили, что кража денег произошла по месту работы потерпевшей - в одном из магазинов города. К заявительнице в магазин пришёл знакомый с просьбой одолжить денег. После его ухода она обнаружила пропажу денег из своей сумки.



По подозрению в краже полицейские задержали ранее неоднократно судимого 38-летнего жителя Читы.



В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

