Пожары случились в разных районах республики
Днём 16 октября в селе Эрхирик Заиграевского района загорелась баня. На момент прибытия пожарных горела крыша строения. К ликвидации пожара и его последствий были привлечены огнеборцы добровольной пожарной дружины села Эрхирик, пожарно-спасательной части №5 ГУ МЧС по республике и 17-го Заиграевского отряда государственной пожарной службы республики.
В результате пожара сгорела крыша бани на площади 22 квадратных метра. Уничтожения основных конструкций строения не допущено. Причиной пожара, предположительно, послужил перекал трубы дымохода, произошедший вследствие неправильного устройства и неисправности отопительных печей и дымоходов.
Вероятно, по этой же причине горела ещё одна баня – сообщение о пожаре в посёлке Саган-Нур Мухоршибирского района поступило вчера. На момент прибытия огнеборцев пожарной части ООО «Пожарно-спасательный центр» строение горело изнутри. Открытое горение было ликвидировано за семь минут. В результате пожара баня выгорела изнутри на площади 16 квадратных метров, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии горели две бани
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Пожары случились в разных районах республики
Возможно, пламя перекинулось с горящей травы
Вероятно, кормовые заготовки подожгли
Его напарник выжил, вовремя уйдя к соседям
Мужчина «выскочил» на красный
Информацию передали в полицию
Автомобиль съехал с дороги
Женщину с травмами госпитализировали
Злостного нарушителя скоростного режима оштрафовали на 29 тысяч
Причина возгорания выясняется
Поступало сообщение о заминировании здания
Массовые сообщения об этом появились на этой неделе в соцсетях
Ребёнок вовремя обнаружил пожар
Из её машины стащили сумку с документами, деньгами и украшениями
Мужчина удерживал в доме женщин, а при задержании ударил головой полицейского