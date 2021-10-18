 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 октября

17 октября

Популярное

В Бурятии горели две бани

В Бурятии горели две бани
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Пожары случились в разных районах республики

Днём 16 октября в селе Эрхирик Заиграевского района загорелась баня. На момент прибытия пожарных горела крыша строения. К ликвидации пожара и его последствий были привлечены огнеборцы добровольной пожарной дружины села Эрхирик, пожарно-спасательной части №5 ГУ МЧС по республике и 17-го Заиграевского отряда государственной пожарной службы республики.

В результате пожара сгорела крыша бани на площади 22 квадратных метра. Уничтожения основных конструкций строения не допущено. Причиной пожара, предположительно, послужил перекал трубы дымохода, произошедший вследствие неправильного устройства и неисправности отопительных печей и дымоходов.

Вероятно, по этой же причине горела ещё одна баня – сообщение о пожаре в посёлке Саган-Нур Мухоршибирского района поступило вчера. На момент прибытия огнеборцев пожарной части ООО «Пожарно-спасательный центр» строение горело изнутри. Открытое горение было ликвидировано за семь минут. В результате пожара баня выгорела изнутри на площади 16 квадратных метров, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС. 
пожар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии горели две бани
В Бурятии горели две бани
Происшествия, 18.10.2021
Пожары случились в разных районах республики 
Забор сгорел в селе в Бурятии
Забор сгорел в селе в Бурятии
Происшествия, 18.10.2021
Возможно, пламя перекинулось с горящей травы 
В селе в Бурятии сгорело сено
В селе в Бурятии сгорело сено
Происшествия, 18.10.2021
Вероятно, кормовые заготовки подожгли 
В Иркутской области на пожаре погиб пьяный мужчина
В Иркутской области на пожаре погиб пьяный мужчина
Происшествия, 18.10.2021
Его напарник выжил, вовремя уйдя к соседям 
В Иркутске водитель без прав 48 раз «спешил»
В Иркутске водитель без прав 48 раз «спешил»
Происшествия, 16.10.2021
Злостного нарушителя скоростного режима оштрафовали на 29 тысяч 
В Бурятии на пепелище обнаружили труп
В Бурятии на пепелище обнаружили труп
Происшествия, 16.10.2021
Причина возгорания выясняется 
В Улан-Удэ оцепляли здание Роспотребнадзора
В Улан-Удэ оцепляли здание Роспотребнадзора
Происшествия, 16.10.2021
Поступало сообщение о заминировании здания 
В Забайкалье разъяснили причину запаха газа в квартирах Читы
В Забайкалье разъяснили причину запаха газа в квартирах Читы
Происшествия, 15.10.2021
Массовые сообщения об этом появились на этой неделе в соцсетях
Визит в парикмахерскую для жительницы Бурятии обернулся кражей
Визит в парикмахерскую для жительницы Бурятии обернулся кражей
Происшествия, 15.10.2021
Из её машины стащили сумку с документами, деньгами и украшениями  
Житель Бурятии пойдёт под суд за убийство подростка
Житель Бурятии пойдёт под суд за убийство подростка
Происшествия, 15.10.2021
Мужчина удерживал в доме женщин, а при задержании ударил головой полицейского

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^