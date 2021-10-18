В Бурятии горели две бани

Пожары случились в разных районах республики



Днём 16 октября в селе Эрхирик Заиграевского района загорелась баня. На момент прибытия пожарных горела крыша строения. К ликвидации пожара и его последствий были привлечены огнеборцы добровольной пожарной дружины села Эрхирик, пожарно-спасательной части №5 ГУ МЧС по республике и 17-го Заиграевского отряда государственной пожарной службы республики.



В результате пожара сгорела крыша бани на площади 22 квадратных метра. Уничтожения основных конструкций строения не допущено. Причиной пожара, предположительно, послужил перекал трубы дымохода, произошедший вследствие неправильного устройства и неисправности отопительных печей и дымоходов.



Вероятно, по этой же причине горела ещё одна баня – сообщение о пожаре в посёлке Саган-Нур Мухоршибирского района поступило вчера. На момент прибытия огнеборцев пожарной части ООО «Пожарно-спасательный центр» строение горело изнутри. Открытое горение было ликвидировано за семь минут. В результате пожара баня выгорела изнутри на площади 16 квадратных метров, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.

