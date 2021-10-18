Вероятно, кормовые заготовки подожгли
В ночь с 16 на 17 октября в селе Хоринск загорелось сено. На момент прибытия пожарных горели кормовые заготовки открытого хранения.
В результате пожара сгорело 40 центнеров сена. Причиной пожара, предположительно, мог послужить поджог, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
В селе в Бурятии сгорело сено
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Пожары случились в разных районах республики
Возможно, пламя перекинулось с горящей травы
Вероятно, кормовые заготовки подожгли
Его напарник выжил, вовремя уйдя к соседям
Мужчина «выскочил» на красный
Информацию передали в полицию
Автомобиль съехал с дороги
Женщину с травмами госпитализировали
Злостного нарушителя скоростного режима оштрафовали на 29 тысяч
Причина возгорания выясняется
Поступало сообщение о заминировании здания
Массовые сообщения об этом появились на этой неделе в соцсетях
Ребёнок вовремя обнаружил пожар
Из её машины стащили сумку с документами, деньгами и украшениями
Мужчина удерживал в доме женщин, а при задержании ударил головой полицейского