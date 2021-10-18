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В селе в Бурятии сгорело сено

В селе в Бурятии сгорело сено
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Вероятно, кормовые заготовки подожгли

В ночь с 16 на 17 октября в селе Хоринск загорелось сено. На момент прибытия пожарных горели кормовые заготовки открытого хранения.

В результате пожара сгорело 40 центнеров сена. Причиной пожара, предположительно, мог послужить поджог, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.


пожар

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