В Иркутской области на пожаре погиб пьяный мужчина









Пожар, повлёкший гибель, произошёл рано утром 17 октября в СНТ «Тополек-2» в городе Ангарске. Сообщение о пожаре поступило в пожарно-спасательную службу в 4:05. Горела дощатая хозяйственная постройка и пристроенный вплотную брусовой гараж. На место были направлены три пожарных расчёта.На момент прибытия первого подразделения строения были полностью охвачены огнём, существовала угроза соседнему строению и автомобилю. В ходе тушения пожара внутри гаража был обнаружен погибший мужчина. Его сожитель пояснил, что они всю ночь вдвоём распивали спиртные напитки, а под утро он отправился за спиртным к соседям. В это время произошёл пожар.Его друг оставался внутри в сильном алкогольном опьянении, и покинуть горящее жильё он не смог. Всю ночь мужчины топили печь, от которой в результате и начался пожар. Обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются дознавателями МЧС России.В течение 20 минут открытое горение было ликвидировано. В результате пожара уничтожена хозяйственная постройка, повреждён гараж. Общая площадь пожара составила 48 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.