Массовые сообщения об этом появились на этой неделе в соцсетях
Жители Читы с 11 октября массово оставляли сообщения в соцсетях о сильном запахе газа в квартирах. Сотрудники центра управления регионом (ЦУР) Забайкалья разъяснили причину и сообщили об отсутствии опасности.
- Наши специалисты на этой неделе начали фиксировать сообщения о проблемах с газом. Жители жаловались на сильный запах и заподозрили утечку. Мы незамедлительно обратились в «Читаоблгаз», где получили все ответы и успокоили жителей. Утечки не было. Оказалось, компания в это раз получила партию газа с большим количеством одоранта – веществом, от которого и есть запах. Он не представляет опасности, – рассказала заместитель руководителя ЦУР Забайкалья Натия Зайкина.
К 15 октября специалисты ЦУР зафиксировали более 30 таких обращений. По информации заместителя гендиректора «Читаоблгаз» Станислава Волыкина, компания также принимает заявки из-за резкого запаха. Сейчас этот вопрос решается. Город уже получил новую партию и начал заливать её, в течение 10 дней газ в домах обновят и сильный запах перестанет беспокоить жителей.
- Кроме того, специалисты ЦУР Забайкалья консультируют жителей, куда обращаться при запахе газа. Можно позвонить в аварийно-диспетчерскую службу «Читаоблгаз» по телефонам: со стационарного – 04, с мобильного – 104. В случае не принятия мер, жители могут сами обратиться в Госинспекцию Забайкалья через портал dom.gosuslugi.ru. Инспекция в свою очередь направит письмо в адрес «Читаоблгаз» для принятия мер по обращению, - сообщает ЦУР Забайкалья.
В Забайкалье разъяснили причину запаха газа в квартирах Читы
Происшествия, Фото:
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