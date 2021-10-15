На трассе в Иркутской области в ДТП пострадала девочка

Юная пассажирка ехала без автокресла на переднем сидении
Накануне днём на автодороге Р-255 «Сибирь» вблизи посёлка Кутулик Аларского района Иркутской области столкнулись автомобили «Хонда СРВ» и «Ниссан Эксперт». В результате случившегося медицинская помощь потребовалась восьмилетней пассажирке автомобиля «Ниссан Эксперт».
Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД выяснили, что в «Ниссане» девочку перевозила мама на переднем пассажирском сидении без детского кресла. За нарушение требований к перевозке детей в отношении женщины составлен административный протокол. Женщине грозит штраф в размере 3 000 рублей.
По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.
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Происшествия, Фото:
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