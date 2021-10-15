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На трассе в Иркутской области в ДТП пострадала девочка

На трассе в Иркутской области в ДТП пострадала девочка
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Иркутской области
Юная пассажирка ехала без автокресла на переднем сидении

Накануне днём на автодороге Р-255 «Сибирь» вблизи посёлка Кутулик Аларского района Иркутской области столкнулись автомобили «Хонда СРВ» и «Ниссан Эксперт». В результате случившегося медицинская помощь потребовалась восьмилетней пассажирке автомобиля «Ниссан Эксперт».



Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД выяснили, что в «Ниссане» девочку перевозила мама на переднем пассажирском сидении без детского кресла. За нарушение требований к перевозке детей в отношении женщины составлен административный протокол. Женщине грозит штраф в размере 3 000 рублей.

По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.
ДТП Иркутская область

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