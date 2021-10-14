Налётчик украл около трёх тысяч рублей
Вчера, 13 октября в 15:45 в полицию Иркутска поступило сообщение от работника микрокредитной компании. Девушка рассказала, что в помещение зашёл неизвестный, и, угрожая ножом, украл около трёх тысяч рублей, после чего скрылся.
На место преступления незамедлительно были направлены экипажи патрульно-постовой службы МУ МВД России «Иркутское». Вероятный преступник был задержан сотрудником частной охранной компании и полицейскими вблизи остановки «Центральный рынок». При осмотре личных вещей у него изъят нож, а также похищенные деньги.
Задержанным оказался 39-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления аналогичного характера.
За разбой было возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до десяти лет колонии, сообщили в ГУ МВД по Бурятии.
Иркутянин напал с ножом на микрофинансовую организацию
Происшествия, Фото:
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