Иркутянин напал с ножом на микрофинансовую организацию

Налётчик украл около трёх тысяч рублей



Вчера, 13 октября в 15:45 в полицию Иркутска поступило сообщение от работника микрокредитной компании. Девушка рассказала, что в помещение зашёл неизвестный, и, угрожая ножом, украл около трёх тысяч рублей, после чего скрылся.



На место преступления незамедлительно были направлены экипажи патрульно-постовой службы МУ МВД России «Иркутское». Вероятный преступник был задержан сотрудником частной охранной компании и полицейскими вблизи остановки «Центральный рынок». При осмотре личных вещей у него изъят нож, а также похищенные деньги.



Задержанным оказался 39-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления аналогичного характера.



За разбой было возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до десяти лет колонии, сообщили в ГУ МВД по Бурятии.

