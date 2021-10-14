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В Кабанском районе Бурятии произошло два бытовых пожара

В Кабанском районе Бурятии произошло два бытовых пожара
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Возгорания случились утром и вечером

Утром 13 октября в посёлке Тимлюй Кабанского района Бурятии произошло задымление жилого дома. На момент прибытия пожарных в доме из-под пола шёл дым. Возгорание было оперативно ликвидировано.

В результате пожара выгорели конструкции пола под отопительной печью. Предположительно, причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Вечером того же дня в селе Большое Колесово Кабанского района загорелось зимовье. Открытое горение было ликвидировано прибывшими огнеборцами за 9 минут. В результате пожара зимовье выгорело изнутри полностью на площади 20 квадратных метров. Причиной этого пожара, вероятно, послужило неосторожное обращение с огнём, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера случился пожар в Заиграевском районе, где едва не пострадали мать и её трёхмесячный ребёнок. 
пожар

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