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На трассе в Бурятии горел «КамАЗ» с сеном

На трассе в Бурятии горел «КамАЗ» с сеном
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Пожар случился ночью

Вчера на трассе «Улан-Удэ – Кижинга», вблизи села Новоильинск Заиграевского района Бурятии загорелось сено в автомобиле «КамАЗ».

На момент прибытия пожарных горели кормовые заготовки в тюках. На ликвидацию пожара потребовалось больше одного часа. В результате пожара сгорело сено, автомобиль не пострадал.

Предположительно, причиной пожара послужила неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС. 
пожар

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