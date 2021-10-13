На трассе в Бурятии горел «КамАЗ» с сеном

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Пожар случился ночью



Вчера на трассе «Улан-Удэ – Кижинга», вблизи села Новоильинск Заиграевского района Бурятии загорелось сено в автомобиле «КамАЗ».



На момент прибытия пожарных горели кормовые заготовки в тюках. На ликвидацию пожара потребовалось больше одного часа. В результате пожара сгорело сено, автомобиль не пострадал.



Предположительно, причиной пожара послужила неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.

