В гараже на севере Бурятии сгорел «УАЗ»

Пожар случился ночью



В ночь с 11 на 12 октября в посёлке Северомуйск в Муйском районе Бурятии произошёл пожар в гараже.



На момент прибытия пожарных гараж горел изнутри, внутри которого находился автомобиль «УАЗ Патриот». В результате пожара гараж и находящемся в нем автомобиль уничтожен огнём на площади 70 квадратных метров.



Причина пожара устанавливается, сообщили в 21-й Баунтовском отряде государственной пожарной службы Бурятии.

