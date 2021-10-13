Пожар случился ночью
В ночь с 11 на 12 октября в посёлке Северомуйск в Муйском районе Бурятии произошёл пожар в гараже.
На момент прибытия пожарных гараж горел изнутри, внутри которого находился автомобиль «УАЗ Патриот». В результате пожара гараж и находящемся в нем автомобиль уничтожен огнём на площади 70 квадратных метров.
Причина пожара устанавливается, сообщили в 21-й Баунтовском отряде государственной пожарной службы Бурятии.
В гараже на севере Бурятии сгорел «УАЗ»
Происшествия, Фото:
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