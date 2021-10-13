В Иркутской области в ДТП попал междугородний автобус





После столкновения маршрутное транспортное средство съехало в кювет, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.



Предварительно известно, что пассажиры за медицинской помощью не обращались. Причины произошедшего устанавливаются.



Тулунская межрайонная прокуратура организовала проверку в связи поступившим сообщением о дорожно-транспортном происшествии с участием пассажирского автобуса.



- В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили пресс-службе областной прокуратуры.



Сегодня ночью 13 октября на федеральной трассе А-331 «Вилюй» в Тулунском районе Иркутской области произошло ДТП с участием междугороднего автобуса, перевозившего 11 жителей региона.По одной из версий, автобус «Golden Dragon» начал обгонять большегруз «Volvo». В этот момент произошел наезд грузовика на крупный рогатый скот, вышедший на проезжую часть, в результате чего грузовик задел общественный транспорт, а одна из коров попала под автобус.