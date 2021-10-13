Мужчина упал с крыши во время её ремонта
В Усольском районе Иркутской области сотрудниками Юго-Западного поисково-спасательного отряда региональной пожарно-спасательной службы из тайги эвакуировали травмированного ангарчанина.
Вечером 12 октября в экстренные службы поступила информация, что при ремонте крыши с зимовья сорвался 41-летний мужчина и упал на бетонное основание. В лес, находящийся в 22 километрах от посёлка Октябрьский, была направлена группа спасателей и врачи скорой медицинской помощи. На автомобиле «УАЗ» по бездорожью они доехали до места. С пострадавшим, который был в сознании, все это время находился сторож зимовья. Он оказал помощь, укрыв мужчину тёплой одеждой.
На щитовых носилках ангарчанина, получившего при падении тяжёлые травмы, транспортировали до автомобиля и доставили в Ангарскую городскую больницу скорой медицинской помощи.
Спасательная операция заняла около девяти часов, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.
Травмированного ангарчанина девять часов доставляли из тайги
Происшествия, Фото:
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