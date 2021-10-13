Травмированного ангарчанина девять часов доставляли из тайги

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Мужчина упал с крыши во время её ремонта



В Усольском районе Иркутской области сотрудниками Юго-Западного поисково-спасательного отряда региональной пожарно-спасательной службы из тайги эвакуировали травмированного ангарчанина.



Вечером 12 октября в экстренные службы поступила информация, что при ремонте крыши с зимовья сорвался 41-летний мужчина и упал на бетонное основание. В лес, находящийся в 22 километрах от посёлка Октябрьский, была направлена группа спасателей и врачи скорой медицинской помощи. На автомобиле «УАЗ» по бездорожью они доехали до места. С пострадавшим, который был в сознании, все это время находился сторож зимовья. Он оказал помощь, укрыв мужчину тёплой одеждой.



На щитовых носилках ангарчанина, получившего при падении тяжёлые травмы, транспортировали до автомобиля и доставили в Ангарскую городскую больницу скорой медицинской помощи.



Спасательная операция заняла около девяти часов, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

