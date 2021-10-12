С начала года в Бурятии произошло 700 ДТП с пострадавшими

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В результате дорожных происшествий погибли 83 человека



За 9 месяцев текущего года в Бурятии зарегистрировано 700 ДТП с пострадавшими, в результате которых 83 человека погибли и 933 участника дорожного движения травмированы.



Основная масса ДТП произошла из-за нарушений ПДД водителями транспортных средств. По вине данной категории участников дорожного движения зарегистрировано 620 аварий. В 156 происшествиях водители управляли транспортом будучи в состоянии опьянения, что привело к гибели 31 человека и травмированию 219 участников дорожного движения, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Пешеходы стали виновниками 79 ДТП, в которых 17 человек погибли и 64 получили травмы различной степени тяжести. При этом, в 23 авариях пешеходы находились на проезжей части в нетрезвом виде. Всего с начала года зарегистрировано 186 наездов на пешеходов. За нарушения ПДД к административной ответственности привлечены свыше трёх тысяч пешеходов.



Практически в каждом седьмом ДТП пострадал несовершеннолетний участник дорожного движения. В результате 105 таких происшествий трое детей погибли и 128 получили травмы различной степени тяжести. При этом, половина происшествий с участием детей – аварии (54 ДТП), в которых травмы получили юные пассажиры, в том числе из-за пренебрежения детскими удерживающими устройствами и ремнями безопасности. Всего же с начала года за нарушения правил перевозки детей к административной ответственности привлечены 4370 водителей.



К административной ответственности за нарушения в области дорожного движения по итогам 9 месяцев привлечено свыше 462 тысяч водителей. Из них, задержаны и отстранены от права управления транспортными средствами 6211 водителей управлявших авто-мототранспортом с признаками опьянения. 342 тысячи постановлений вынесены по штрафам, зафиксированным с помощью камер ЦАФАП ГИБДД МВД по РБ.



Зарегистрированы 226 аварий с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями. В ходе проведения обследований и проверок улично-дорожной сети выдано 1771 предписание на устранение выявленных недостатков в содержании автомобильных дорог и улиц.



За невыполнение в срок законных предписаний ГИБДД по ст. 19.5 КоАП РФ возбуждено 176 административных дел, в том числе 156 в отношении юридических лиц. За несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений по ст. 12.34 КоАП РФ к административной ответственности привлечено 210 лиц.



