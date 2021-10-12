Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже
В селе Баргузине Баргузинского района Бурятии наряду вневедомственной охраны поступила ориентировка на подозреваемого в совершении имущественного преступления.
В ходе патрулирования росгвардейцы заметили похожего по приметам мужчину и доставили его в отдел полиции.
В пресс-службе Росгвардии по Бурятии сообщили обстоятельства инцидента.
Мужчины жили по соседству, периодически заходили друг другу в гости и выпивали. Однажды задержанный пришёл к соседу и не застал того дома. Дверь была заперта на навесной замок. Тогда гость сломал замок подручными средствами, проник внутрь и украл DVD-плеер и машинку для стрижки волос. Потерпевший обнаружил взломанный замок и пропажу вещей, и сообщил в полицию.
Украденное мужчина продал прохожему, а вырученные деньги потратил на алкоголь.
В отношении 44-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
Житель Бурятии украл у приятеля DVD-плеер и машинку для стрижки волос
Происшествия, Фото:
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