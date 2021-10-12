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Житель Бурятии украл у приятеля DVD-плеер и машинку для стрижки волос

Житель Бурятии украл у приятеля DVD-плеер и машинку для стрижки волос
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже

В селе Баргузине Баргузинского района Бурятии наряду вневедомственной охраны поступила ориентировка на подозреваемого в совершении имущественного преступления.

В ходе патрулирования росгвардейцы заметили похожего по приметам мужчину и доставили его в отдел полиции.

В пресс-службе Росгвардии по Бурятии сообщили обстоятельства инцидента.

Мужчины жили по соседству, периодически заходили друг другу в гости и выпивали. Однажды задержанный пришёл к соседу и не застал того дома. Дверь была заперта на навесной замок. Тогда гость сломал замок подручными средствами, проник внутрь и украл DVD-плеер и машинку для стрижки волос. Потерпевший обнаружил взломанный замок и пропажу вещей, и сообщил в полицию.

Украденное мужчина продал прохожему, а вырученные деньги потратил на алкоголь.

В отношении 44-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
кража Росгвардия

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