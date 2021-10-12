Житель Бурятии украл у приятеля DVD-плеер и машинку для стрижки волос

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже



В селе Баргузине Баргузинского района Бурятии наряду вневедомственной охраны поступила ориентировка на подозреваемого в совершении имущественного преступления.



В ходе патрулирования росгвардейцы заметили похожего по приметам мужчину и доставили его в отдел полиции.



В пресс-службе Росгвардии по Бурятии сообщили обстоятельства инцидента.



Мужчины жили по соседству, периодически заходили друг другу в гости и выпивали. Однажды задержанный пришёл к соседу и не застал того дома. Дверь была заперта на навесной замок. Тогда гость сломал замок подручными средствами, проник внутрь и украл DVD-плеер и машинку для стрижки волос. Потерпевший обнаружил взломанный замок и пропажу вещей, и сообщил в полицию.



Украденное мужчина продал прохожему, а вырученные деньги потратил на алкоголь.



В отношении 44-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

