В Ангарске отравились воспитанники детсада

В больницу привели шестерых детей



Следователи начала проверку по поводу отравления воспитанников детского сада №116 в Ангарске.



- По данному факту следственным отделом организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), - сообщает СУ СКР по Иркутской области.



Следователи установили, что накануне шесть детей обратились в больницу. По результатам анализов у двоих детей обнаружена норовирусная инфекция, они проходят амбулаторное лечение.



Следователи СК совместно со специалистами Роспотребнадзора провели осмотр места происшествия.





