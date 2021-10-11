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В Ангарске отравились воспитанники детсада

В Ангарске отравились воспитанники детсада
Происшествия,  Фото:pixabay.com
В больницу привели шестерых детей

Следователи начала проверку по поводу отравления воспитанников детского сада №116 в Ангарске.

- По данному факту следственным отделом организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), - сообщает СУ СКР по Иркутской области.

Следователи установили, что накануне шесть детей обратились в больницу. По результатам анализов у двоих детей обнаружена норовирусная инфекция, они проходят амбулаторное лечение.

Следователи СК совместно со специалистами Роспотребнадзора провели осмотр места происшествия.


отравление детские сады

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