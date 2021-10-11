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В Забайкалье семь раз судимый мужчина убил свою мать

В Забайкалье семь раз судимый мужчина убил свою мать
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина нанёс свыше десятка ножевых ранений

В Карымском районе Забайкальского края завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя села Нарын-Талача. Он обвиняется в убийстве своей матери, сообщает пресс-служба СУ СК России по Забайкальскому краю.

По данным следствия, в ночь на 30 июня 2021 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения убил свою мать.

Преступление произошло в селе Нарын-Талача, в доме, где обвиняемый жил вместе с 58-летней матерью. После совместного распития спиртного и незначительной ссоры сын нанёс ножом свыше десятка ранений женщине, отчего та скончалась на месте.

В отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мужчина семь раз привлекался к уголовной ответственности.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
убийство

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