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Иркутская строительная компания перевела мошенникам 1,2 млн

Иркутская строительная компания перевела мошенникам 1,2 млн
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Аферисты отправили фейковый договор на партию арматуры

Иркутские полицейские разбираются в обстоятельствах хищения свыше 1,2 миллиона рублей у строителей под видом поставки партии изделий из металла, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

Несколько дней назад в полицию обратился управляющий компании, занимающейся производством и строительством. Он рассказал, что аферисты под видом компании-поставщика металлоконструкций похитили деньги предприятия.

Ранее фирма разместила в Интернете заявку на приобретение арматуры. Затем поступил звонок от человека, представившегося менеджером компании-поставщика. Обсудив детали сделки, стороны договорились о покупке. После на электронную почту с почтового ящика, содержащего название компании, но зарегистрированного на бесплатном почтовом сервисе, пришли платежные документы. По ним мужчина оплатил 1 миллион 275 тысяч рублей. Сразу после этого «менеджер» перестал отвечать на звонки.

Проверив данные, полицейские выяснили, что компания-поставщик использует другой банковский счёт.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Полиция призывает крайне внимательно и осторожно заключать любые дистанционные сделки. Часто под видом продавцов скрываются мошенники. Как правило, они предлагают купить товар по заниженной цене. Так, в прошлом году аналогичным способом мошенники продали кондитеру 100 тысяч несуществующих яиц.

Всего с начала года при совершении сделок в Сети аферисты обманули более 600 жителей Иркутской области.
мошенничество

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