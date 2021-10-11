Аферисты отправили фейковый договор на партию арматуры
Иркутские полицейские разбираются в обстоятельствах хищения свыше 1,2 миллиона рублей у строителей под видом поставки партии изделий из металла, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Несколько дней назад в полицию обратился управляющий компании, занимающейся производством и строительством. Он рассказал, что аферисты под видом компании-поставщика металлоконструкций похитили деньги предприятия.
Ранее фирма разместила в Интернете заявку на приобретение арматуры. Затем поступил звонок от человека, представившегося менеджером компании-поставщика. Обсудив детали сделки, стороны договорились о покупке. После на электронную почту с почтового ящика, содержащего название компании, но зарегистрированного на бесплатном почтовом сервисе, пришли платежные документы. По ним мужчина оплатил 1 миллион 275 тысяч рублей. Сразу после этого «менеджер» перестал отвечать на звонки.
Проверив данные, полицейские выяснили, что компания-поставщик использует другой банковский счёт.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».
Полиция призывает крайне внимательно и осторожно заключать любые дистанционные сделки. Часто под видом продавцов скрываются мошенники. Как правило, они предлагают купить товар по заниженной цене. Так, в прошлом году аналогичным способом мошенники продали кондитеру 100 тысяч несуществующих яиц.
Всего с начала года при совершении сделок в Сети аферисты обманули более 600 жителей Иркутской области.
Иркутская строительная компания перевела мошенникам 1,2 млн
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В помещение он провёл электричество и установил плиту
Мужчина нанёс свыше десятка ножевых ранений
Аферисты отправили фейковый договор на партию арматуры
На велосипеде отсутствовали светоотражающие элементы
Пассажиры автобуса ехали из Иркутска в Тункинскую долину
Помощник оперативного дежурного пытался обмануть задержанного
Ребёнок умер спустя неделю после наезда
Девушка рискует попасть в «чёрный список» авиакомпаний
Автомобиль загорелся на ходу
На погибшей не было необходимых световозвращающих элементов
Проводится проверка
Мужчины не проработали и месяца
Украденное он хотел сдать на металлолом
На неожиданную находку наткнулись строители частного дома
Мотоцикл с подростками опрокинулся