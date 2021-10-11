В Забайкалье экс-сотрудник транспортной полиции предстал перед судом

Помощник оперативного дежурного пытался обмануть задержанного



В Забайкальском крае бывший помощник оперативного дежурного Борзинского линейного отдела МВД на транспорте признан виновным в покушении на мошенничество и превышении должностных полномочий.



В августе 2019 года в дежурную часть транспортной полиции в Борзе доставили пьяного местного жителя, который напал на полицейского.



Помощник оперативного дежурного, пользуясь алкогольным опьянением задержанного, решил обмануть его. Зная, что не может повлиять на решение о привлечении задержанного к административной и уголовной ответственности, предложил за 30 тысяч рублей «помочь» ему. Сотрудник полагал, что задержанный в силу нахождения в состоянии алкогольного опьянения передаст ему деньги.



Но задержанный отказался дать взятку.



- Кроме того, осуждённый при выполнении своих должностных обязанностей применил физическую силу к задержанному, а именно нанёс гражданину один удар рукой в область левого плеча, от которого у него образовался кровоподтёк, - сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.



На суде бывший сотрудник получил четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Также он лишён права занимать должности на государственной службе на полтора года.



Приговор вступил в законную силу.

