Помощник оперативного дежурного пытался обмануть задержанного
В Забайкальском крае бывший помощник оперативного дежурного Борзинского линейного отдела МВД на транспорте признан виновным в покушении на мошенничество и превышении должностных полномочий.
В августе 2019 года в дежурную часть транспортной полиции в Борзе доставили пьяного местного жителя, который напал на полицейского.
Помощник оперативного дежурного, пользуясь алкогольным опьянением задержанного, решил обмануть его. Зная, что не может повлиять на решение о привлечении задержанного к административной и уголовной ответственности, предложил за 30 тысяч рублей «помочь» ему. Сотрудник полагал, что задержанный в силу нахождения в состоянии алкогольного опьянения передаст ему деньги.
Но задержанный отказался дать взятку.
- Кроме того, осуждённый при выполнении своих должностных обязанностей применил физическую силу к задержанному, а именно нанёс гражданину один удар рукой в область левого плеча, от которого у него образовался кровоподтёк, - сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.
На суде бывший сотрудник получил четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Также он лишён права занимать должности на государственной службе на полтора года.
Приговор вступил в законную силу.
В Забайкалье экс-сотрудник транспортной полиции предстал перед судом
Происшествия, Фото:
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