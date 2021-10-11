 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 октября

10 октября

Популярное

В Забайкалье экс-сотрудник транспортной полиции предстал перед судом

В Забайкалье экс-сотрудник транспортной полиции предстал перед судом
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Помощник оперативного дежурного пытался обмануть задержанного

В Забайкальском крае бывший помощник оперативного дежурного Борзинского линейного отдела МВД на транспорте признан виновным в покушении на мошенничество и превышении должностных полномочий.

В августе 2019 года в дежурную часть транспортной полиции в Борзе доставили пьяного местного жителя, который напал на полицейского.

Помощник оперативного дежурного, пользуясь алкогольным опьянением задержанного, решил обмануть его. Зная, что не может повлиять на решение о привлечении задержанного к административной и уголовной ответственности, предложил за 30 тысяч рублей «помочь» ему. Сотрудник полагал, что задержанный в силу нахождения в состоянии алкогольного опьянения передаст ему деньги.

Но задержанный отказался дать взятку.

- Кроме того, осуждённый при выполнении своих должностных обязанностей применил физическую силу к задержанному, а именно нанёс гражданину один удар рукой в область левого плеча, от которого у него образовался кровоподтёк, - сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

На суде бывший сотрудник получил четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Также он лишён права занимать должности на государственной службе на полтора года.

Приговор вступил в законную силу.
транспортная полиция покушение на мошенничество превышение должностных полномочий

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Пассажирку рейса Москва – Иркутск наказали за курение электронной сигареты
Пассажирку рейса Москва – Иркутск наказали за курение электронной сигареты
Происшествия, 11.10.2021
Девушка рискует попасть в «чёрный список» авиакомпаний
В Иркутской области на федеральной трассе насмерть сбили женщину
В Иркутской области на федеральной трассе насмерть сбили женщину
Происшествия, 11.10.2021
На погибшей не было необходимых световозвращающих элементов
В Бурятии вор демонтировал железнодорожные рельсы
В Бурятии вор демонтировал железнодорожные рельсы
Происшествия, 11.10.2021
Украденное он хотел сдать на металлолом
В пригороде Улан-Удэ выкопали миномётную мину
В пригороде Улан-Удэ выкопали миномётную мину
Происшествия, 11.10.2021
На неожиданную находку наткнулись строители частного дома  
В Бурятии в ДТП попали подростки на мотоцикле
В Бурятии в ДТП попали подростки на мотоцикле
Происшествия, 11.10.2021
Мотоцикл с подростками опрокинулся
За сентябрь в Бурятии произошло более двухсот пожаров
За сентябрь в Бурятии произошло более двухсот пожаров
Происшествия, 11.10.2021
МЧС призывает соблюдать пожарную безопасность 
В Иркутской области в ГИБДД прислали видео с лихачом на Porsche Panamera
В Иркутской области в ГИБДД прислали видео с лихачом на Porsche Panamera
Происшествия, 09.10.2021
Водитель едва не устроил ДТП, вылетев на «встречку»
В Бурятии пьяный водитель опрокинул автомобиль
В Бурятии пьяный водитель опрокинул автомобиль
Происшествия, 09.10.2021
ДТП произошло недалеко от посёлка Николаевский
В Иркутской области взорвавшийся водонагреватель разнёс полквартиры
В Иркутской области взорвавшийся водонагреватель разнёс полквартиры
Происшествия, 09.10.2021
Инцидент произошёл на пятом этаже многоквартирного дома

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^