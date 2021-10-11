Девушка рискует попасть в «чёрный список» авиакомпаний
24-летняя жительница Краснодарского края курила на борту самолёта, который прилетел в Иркутск из московского аэропорта Внуково. Как установили полицейские, женщина курила электронную сигарету в туалетной комнате прямо во время полёта.
- Самолёт благополучно совершил посадку, а гражданка была оштрафована. Теперь она рискует попасть в «чёрный список» авиакомпаний, согласно которому перевозчики в праве не допустить её на борт по законным основаниям. Кроме того, курение на борту ставит под угрозу перелёт, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Несоблюдение правил безопасности на воздушном судне может привести к катастрофическим последствиям, а это уже уголовная ответственность.
Пассажирку рейса Москва – Иркутск наказали за курение электронной сигареты
Происшествия, Фото:
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