Пассажирку рейса Москва – Иркутск наказали за курение электронной сигареты

Девушка рискует попасть в «чёрный список» авиакомпаний



24-летняя жительница Краснодарского края курила на борту самолёта, который прилетел в Иркутск из московского аэропорта Внуково. Как установили полицейские, женщина курила электронную сигарету в туалетной комнате прямо во время полёта.



- Самолёт благополучно совершил посадку, а гражданка была оштрафована. Теперь она рискует попасть в «чёрный список» авиакомпаний, согласно которому перевозчики в праве не допустить её на борт по законным основаниям. Кроме того, курение на борту ставит под угрозу перелёт, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



Несоблюдение правил безопасности на воздушном судне может привести к катастрофическим последствиям, а это уже уголовная ответственность.





