В Бурятии мотоциклист приехал к пожарным и сообщил о возгорании

Автомобиль загорелся на ходу



Вечером 10 октября в пожарную часть приехал мотоциклист и сообщил, что на окраине села Гунда Еравнинского района Бурятии горит автомобиль.



На момент прибытия пожарных автомобиль горел на трассе. Установлено, что он загорелся на ходу.



- Открытое горение было ликвидировано за шесть минут. В результате пожара повреждён моторный отсек автомобиля. Причиной пожара, вероятно, послужила неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.





