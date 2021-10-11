Автомобиль загорелся на ходу
Вечером 10 октября в пожарную часть приехал мотоциклист и сообщил, что на окраине села Гунда Еравнинского района Бурятии горит автомобиль.
На момент прибытия пожарных автомобиль горел на трассе. Установлено, что он загорелся на ходу.
- Открытое горение было ликвидировано за шесть минут. В результате пожара повреждён моторный отсек автомобиля. Причиной пожара, вероятно, послужила неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В Бурятии мотоциклист приехал к пожарным и сообщил о возгорании
Происшествия, Фото:
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