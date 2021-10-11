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В Иркутской области на федеральной трассе насмерть сбили женщину

В Иркутской области на федеральной трассе насмерть сбили женщину
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Иркутской области
На погибшей не было необходимых световозвращающих элементов

Ночью 10 октября на 1688 км федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в районе посёлка Залари Иркутской области погибла женщина-пешеход.

28-летний водитель автомобиля Honda Civic Ferio сбил 47-летнюю женщину, которая шла в попутном направлении. Женщина скончалась на месте.

- Предварительно установлено, что погибшая, в нарушение установленных требований, не имела при себе предметы со световозвращающими элементами и шла в попутном направлении, - сообщает УГИБДД по Иркутской области.

Вне населённых пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств.

С начала года в Иркутской области в тёмное время суток зарегистрировано 157 наездов на пешеходов, в результате которых 31 человек погиб и 139 получили травмы. В большинстве из них пешеходы не использовали световозвращатели.

- По факту автоаварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - уточнили в УГИБДД по Иркутской области.
ДТП смерть

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