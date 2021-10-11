В Иркутске на ребёнка упала перекладина от спортивного снаряда

Проводится проверка



В Иркутске девочка получила травмы на детской площадке, которая находится в микрорайоне Первомайский.



По предварительным данным, девочка пострадала в результате падения на неё перекладины от спортивного снаряда.



Проверку начала прокуратура.



- В ходе проверки прокуратура даст оценку вопросам надлежащего поддержания безопасности и качества функционирования оборудования, установленного на детской площадке, в соответствии с требованиями законодательства, - сообщили в областной прокуратуре.

