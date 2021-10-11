Проводится проверка
В Иркутске девочка получила травмы на детской площадке, которая находится в микрорайоне Первомайский.
По предварительным данным, девочка пострадала в результате падения на неё перекладины от спортивного снаряда.
Проверку начала прокуратура.
- В ходе проверки прокуратура даст оценку вопросам надлежащего поддержания безопасности и качества функционирования оборудования, установленного на детской площадке, в соответствии с требованиями законодательства, - сообщили в областной прокуратуре.
В Иркутске на ребёнка упала перекладина от спортивного снаряда
Происшествия, Фото:
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