 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 октября

10 октября

Популярное

В Иркутске на ребёнка упала перекладина от спортивного снаряда

В Иркутске на ребёнка упала перекладина от спортивного снаряда
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Проводится проверка

В Иркутске девочка получила травмы на детской площадке, которая находится в микрорайоне Первомайский.

По предварительным данным, девочка пострадала в результате падения на неё перекладины от спортивного снаряда.

Проверку начала прокуратура.

- В ходе проверки прокуратура даст оценку вопросам надлежащего поддержания безопасности и качества функционирования оборудования, установленного на детской площадке, в соответствии с требованиями законодательства, - сообщили в областной прокуратуре.
травмы детская площадка

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии вор демонтировал железнодорожные рельсы
В Бурятии вор демонтировал железнодорожные рельсы
Происшествия, 11.10.2021
Украденное он хотел сдать на металлолом
В пригороде Улан-Удэ выкопали миномётную мину
В пригороде Улан-Удэ выкопали миномётную мину
Происшествия, 11.10.2021
На неожиданную находку наткнулись строители частного дома  
В Бурятии в ДТП попали подростки на мотоцикле
В Бурятии в ДТП попали подростки на мотоцикле
Происшествия, 11.10.2021
Мотоцикл с подростками опрокинулся
За сентябрь в Бурятии произошло более двухсот пожаров
За сентябрь в Бурятии произошло более двухсот пожаров
Происшествия, 11.10.2021
МЧС призывает соблюдать пожарную безопасность 
В Иркутской области в ГИБДД прислали видео с лихачом на Porsche Panamera
В Иркутской области в ГИБДД прислали видео с лихачом на Porsche Panamera
Происшествия, 09.10.2021
Водитель едва не устроил ДТП, вылетев на «встречку»
В Бурятии пьяный водитель опрокинул автомобиль
В Бурятии пьяный водитель опрокинул автомобиль
Происшествия, 09.10.2021
ДТП произошло недалеко от посёлка Николаевский
В Иркутской области взорвавшийся водонагреватель разнёс полквартиры
В Иркутской области взорвавшийся водонагреватель разнёс полквартиры
Происшествия, 09.10.2021
Инцидент произошёл на пятом этаже многоквартирного дома
Настоящие следователи Бурятии предупреждают о фальшивых
Настоящие следователи Бурятии предупреждают о фальшивых
Происшествия, 08.10.2021
Аферисты используют программы подмены телефонного номера
В Братске наркосбытчица получила 11 лет колонии
В Братске наркосбытчица получила 11 лет колонии
Происшествия, 08.10.2021
Ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^