МЧС призывает соблюдать пожарную безопасность
Ежегодно с наступлением холодов возникает риск возникновения происшествий. По статистике, чаще всего, причины пожара в межсезонье - неправильная эксплуатация или неисправность электрооборудования и неправильное устройство, и неисправность отопительных печей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
- По оперативным данным с начала сентября 2021 года в республике произошло 222 пожара. Из них, 19 возгораний из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов и печей, 7 случаев из-за неправильного устройства и неисправности отопительных печей и дымоходов, 13- нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей и 135 – прочие причины, связанные с неосторожным обращением с огнём, - рассказала старший дознаватель отдела административной практики и дознания ГУ МЧС по Бурятии Яна Сороковикова.
Неправильная эксплуатация электрооборудования одна из основных причин возникновения пожаров. К примеру, когда одновременно включены несколько мощных бытовых приборов, может закончиться замыканием электропроводки и пожаром. Чтобы предотвратить это, необходимо проверить исправность электрической проводки, розеток и выключателей, особенно в подсобных помещениях. Самодельные электроприборы недопустимы для эксплуатации, они опасны всегда. Также следует быть особенно бдительными при эксплуатации приборов отопления.
При использовании печного отопления не следует оставлять без присмотра топящие печи и не перекаливать их, не применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Кроме того, запрещается устанавливать печи, не отвечающие требованиям пожарной безопасности, стандартам и техническим условиям. В течение всего отопительного сезона необходимо очищать дымоходы и печи от сажи.
За сентябрь в Бурятии произошло более двухсот пожаров
Происшествия, Фото:
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