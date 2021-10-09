Водитель едва не устроил ДТП, вылетев на «встречку»
В Иркутской области водитель прислал в Гоасавтоинспекцию видео, на которой запечатлел лихача на Porsche Panamera. Водитель элитного автомобиля во время обгона выехал на полосу встречного движения через сплошную линию. В результате лишь чудом не произошло столкновение с другим автомобилем.
Сотрудники ГИБДД установили нарушителя, им оказался 29-летний братчанин. На допрос он искренне возмутился: «А кто жалуется-то, мне интересно? Что за бред».
- В ходе проверки документов инспекторы выяснили, что государственные регистрационные знаки и документы находятся в розыске из-за снятия автомобиля с учёта его прежним собственником, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
За нарушение правил обгона в отношении нарушителя составлен административный протокол по части 4 статьи 12.15 Кодекса об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей или лишение водительского удостоверения на срок до шести месяцев.
По факту управления автомобилем, не зарегистрированным в установленным порядке, водителю грозит штраф.
Госномера и регистрационные документы на автомобиль изъяты.
Выезд на «встречку» является одной из наиболее распространенных причин автоаварий с тяжелыми последствиями. С начала года в Иркутской области зарегистрировано 148 таких происшествий, в результате которых 57 человек погибли и 268 получили травмы.
В Иркутской области в ГИБДД прислали видео с лихачом на Porsche Panamera
Происшествия, Фото:
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