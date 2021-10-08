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В Иркутской области в больнице скончался 16-летний водитель

В Иркутской области в больнице скончался 16-летний водитель
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Иркутской области
Подросток ночью попал в ДТП

Несколько часов назад в больнице скончался 16-летний подросток, попавший за рулём «Рено» в автоаварию в Осинском районе, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня ночью в районе села Обуса 16-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Дастер», не справился с управлением и съехал с дороги, после чего машина опрокинулась.

В результате ДТП юный водитель получил травмы был госпитализирован. Двое пассажиров автомобиля в возрасте 17 и 18 лет не пострадали.

Возможно, 17-летний парень взял без спроса автомобиль своего дедушки и решил с друзьями прокатиться по дорогам района. В один момент он передал управление своему 16-летнему другу, который и совершил ДТП.


смерть ДТП

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