Подросток ночью попал в ДТП
Несколько часов назад в больнице скончался 16-летний подросток, попавший за рулём «Рено» в автоаварию в Осинском районе, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня ночью в районе села Обуса 16-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Дастер», не справился с управлением и съехал с дороги, после чего машина опрокинулась.
В результате ДТП юный водитель получил травмы был госпитализирован. Двое пассажиров автомобиля в возрасте 17 и 18 лет не пострадали.
Возможно, 17-летний парень взял без спроса автомобиль своего дедушки и решил с друзьями прокатиться по дорогам района. В один момент он передал управление своему 16-летнему другу, который и совершил ДТП.
В Иркутской области в больнице скончался 16-летний водитель
Происшествия, Фото:
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