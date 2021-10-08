В Иркутской области два человека пострадали при взрыве на нефтяном танкере

Происшествия, Фото: Восточное МСУТ СК России

ЧП произошло на танкере «Семён Дежнёв»



Днём 7 октября на реке Лена в Иркутской области произошёл взрыв на нефтяном танкере «Семён Дежнёв».



- На танкере «Семён Дежнёв» во время зачистки танков произошёл взрыв паров горюче-смазочных материалов, - сообщил пресс-секретарь Росморречфлота телеканалу «Звезда».



Пострадали два человека.



- 7 октября в результате нарушения правил безопасности при производстве работ по очистке отстойного танка танкера наливного судна «Семен Дежнёв», принадлежащего ПАО «Ленское объединенное речное пароходство», следовавшего по реке Лена в районе села Петропавловское, произошло возгорание летучих фракций нефтепродуктов. В результате возгорания второму помощнику судового электромеханика и рулевому мотористу были причинены телесные повреждения в виде комбинированных травм, ожогового шока. В тяжелом состоянии они были госпитализированы в Киренскую больницу, - сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.



Возбуждено уголовное дело.

