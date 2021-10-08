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Мошенники убедили братчанку купить телефон и перевести 1,5 млн рублей

Мошенники убедили братчанку купить телефон и перевести 1,5 млн рублей
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Женщине звонили лжебанкиры

В полицию обратилась 45-летняя жительница Братска, которая стала жертвой мошенничества, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Работнице коммунальной службы позвонил якобы сотрудник Центрального банка. Он убедил жертву, что на её имя оформляется кредит, а одобренная сумма может быть перечислена на счёт другого человека. Чтобы избежать выдуманного хищения, женщина по указанию лжебанкира отправилась в отделения двух банков, оформив там займы на общую сумму 1,5 миллиона рублей. Действуя по указаниям звонившего, она также купила смартфон с функцией бесконтактной оплаты.

Во время разговора женщине рассказали о том, что ей необходимо «хранить тайну следствия». В противном случае братчанку угрожали привлечь к уголовной ответственности.

В результате аферисты получили все деньги, которые были одобрены женщине кредитными организациями.

- Мне позвонили и представились сотрудниками банка. Сказали, что на моё имя оформлен потребительский кредит, который должен зачислиться на чужую карту. Для того, чтобы этого не произошло, и чтобы мошенники не воспользовались моими данными, которые там указаны в полном объёме, я должна была снять деньги и перевести их на указанную мне карту. Я отправилась в банк, сняла деньги и перевела на тот счёт, который мне указали «представители банка» - полтора миллиона рублей, - рассказала в полиции пострадавшая.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.



мошенничество

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