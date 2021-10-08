В Забайкалье посадили мужчину, который пьяный насмерть сбил девушку

Девушка скончалась на следующий день после ДТП



В Забайкальском крае вынесли приговор 39-летнему жителю посёлка Вершино-Дарасунский, по вине которого погибла 15-летняя девушка.



- Он признан виновным в нарушении ПДД лицом, находящимся в состоянии опьянения и повлекшем смерть человека, а также в управлении автомобилем в состоянии опьянения, совершенном лицом, подвергнутым наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Забайкальскому краю.



В ночь на 25 марта в посёлке Вершино-Дарасунский мужчина не имея прав управления автомобилем, в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем Toyota Premio, совершил наезд на 15-летнюю девушку. Она была госпитализирована с многочисленными травмами и на следующий день скончалась в больнице.



Первоначальную доследственную проверку по данному факту проводили сотрудники полиции. После смерти девушки следователи СК незамедлительно возбудили уголовное дело и задержали мужчину. Ранее он уже привлекался в административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения.



Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы.

