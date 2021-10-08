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В Иркутской области перевернулся автомобиль с подростком за рулём

В Иркутской области перевернулся автомобиль с подростком за рулём
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Иркутской области
Автомобиль без спроса взял 17-летний парень

В Осинском районе Иркутской области госавтоинспекторы разбираются в обстоятельствах ДТП, в котором пострадал подросток.

Предварительно установлено, что сегодня ночью в районе села Обуса 16-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Дастер», не справился с управлением и съехал с дороги, после чего машина опрокинулась.

В результате ДТП юный водитель получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение. Двое пассажиров автомобиля в возрасте 17 и 18 лет не пострадали.

По одной из версий, 17-летний парень взял без спроса автомобиль своего дедушки и решил с друзьями прокатиться по дорогам района. В один момент он передал управление своему 16-летнему другу, который и совершил ДТП.

По факту инцидента проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.



ДТП

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