В Иркутской области перевернулся автомобиль с подростком за рулём

Происшествия, Фото: УГИБДД по Иркутской области

Автомобиль без спроса взял 17-летний парень



В Осинском районе Иркутской области госавтоинспекторы разбираются в обстоятельствах ДТП, в котором пострадал подросток.



Предварительно установлено, что сегодня ночью в районе села Обуса 16-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Дастер», не справился с управлением и съехал с дороги, после чего машина опрокинулась.



В результате ДТП юный водитель получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение. Двое пассажиров автомобиля в возрасте 17 и 18 лет не пострадали.



По одной из версий, 17-летний парень взял без спроса автомобиль своего дедушки и решил с друзьями прокатиться по дорогам района. В один момент он передал управление своему 16-летнему другу, который и совершил ДТП.



По факту инцидента проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.







