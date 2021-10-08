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Жителю Бурятии назначили обязательные работы за пьяное вождение

Жителю Бурятии назначили обязательные работы за пьяное вождение
Происшествия,  Фото:pexels.com
Мужчина не смог обжаловать приговор

Верховный суд Бурятии оставил без изменения приговор районного суда в отношении любителя пьяной езды.

Мужчина, будучи подвергнутым административному наказанию по ч.1 ст.12.26 КоАП РФ за пьяное вождение, вновь попался нетрезвым за рулём. От отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

Ему назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 450 часов. Водительских прав суд лишил мужчину на 2 года 6 месяцев.

- Несмотря на доводы жалобы осуждённого, который просил приговор суда отменить, его оправдать или направить уголовное дело на новое рассмотрение в ином составе судей, вышестоящий суд признал назначенное наказание справедливым, - сообщили в Верховном суде Бурятии.

Приговор вступил в законную силу
алкогольное опьянение водители

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