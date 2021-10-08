Иркутянку будут судить за стрельбу на берегу Байкала

Женщина поссорилась с людьми, отдыхающими на берегу озера
38-летнюю жительницу Иркутска обвиняют в хулиганстве с использованием огнестрельного оружия на берегу Байкала. Инцидент произошёл в июле 2021 года в Ольхонском районе.
- По версии следствия, днём женщина из-за возникшего конфликта с отдыхающими на берегу Байкала произвела несколько выстрелов в разные стороны из оружия, принадлежащего третьему лицу, - сообщили в областной прокуратуре.
Уголовное дело направлено в Ольхонский районный суд для рассмотрения по существу.
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Происшествия, Фото:
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