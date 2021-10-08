Иркутянку будут судить за стрельбу на берегу Байкала

Женщина поссорилась с людьми, отдыхающими на берегу озера



38-летнюю жительницу Иркутска обвиняют в хулиганстве с использованием огнестрельного оружия на берегу Байкала. Инцидент произошёл в июле 2021 года в Ольхонском районе.



- По версии следствия, днём женщина из-за возникшего конфликта с отдыхающими на берегу Байкала произвела несколько выстрелов в разные стороны из оружия, принадлежащего третьему лицу, - сообщили в областной прокуратуре.



Уголовное дело направлено в Ольхонский районный суд для рассмотрения по существу.

