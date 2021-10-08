Жительница Бурятии украла телефон, но не смогла его разблокировать

В скупке отказались принимать смартфон



Сотового телефона лишился по невнимательности 40-летний житель села Сотниково. 2 сентября мужчина дома вместе со своей супругой и их общей знакомой распивал спиртное. После застолья компания решила навестить родственников хозяина жилища. Все вместе они на автомобиле направились в гости.



Подъехав, супруги зашли в дом, а их 38-летняя подруга осталась ждать в машине. Спустя несколько минут она решила пойти домой и прихватила с собой лежащий на панели сотовый телефон автовладельца.



На следующий день украденный телефон она попыталась сбыть в точку скупки, однако не смогла разблокировать гаджет, и ей отказали в приёме. Тогда женщина продала его случайному прохожему за бесценок.



На эти деньги она приобрела алкоголь и продолжила распивать спиртное в компании приятелей.



Сотрудники уголовного розыска задержали воровку. Возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД по Бурятии.





